В Свердловской области уволен осужденный за взятку глава управленческого округа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Глава Южного управленческого округа в Свердловской области Михаил Астахов, приговоренный к 6 годам лишения свободны условно за получение взятки, освобожден от должности. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в региональном департаменте информационной политики.

"Кадровое решение принято: Михаил Астахов указом освобожден от должности главы Южного управленческого округа. Следующим указом исполняющим обязанности управляющего администрацией округа назначен Сергей Бовт", - сообщили в департаменте.

Синарский районный суд города Каменска-Уральского в июле приговорил главу Южного управленческого округа в Свердловской области Михаила Астахова к 8 годам заключения за получение взятки. По данным источника ТАСС в медицинских кругах, Астахов был госпитализирован после суда с сердечным приступом. Свердловский областной суд 23 октября смягчил приговор Астахову, изменив реальный срок на условный.

По данным пресс-службы СК РФ по региону, в 2014 году Астахов получил взятку за то, что способствовал в подписании актов о приемке работ и справок о стоимости выполненных работ по двум муниципальным контрактам на строительство детского дома и двух многоквартирных домов в Каменск-Уральском. При этом часть работ не была выполнена. Согласно материалам дела, обвиняемый в общей сложности получил от представителя строительной фирмы деньги и имущество на сумму порядка 6 млн рублей.

Астахов был назначен главой Южного управленческого округа в марте 2016 года. До этого он являлся главой администрации города Каменска-Уральского, а ранее был депутатом гордумы Каменска-Уральского, возглавлял комитет по социальной политике.

В состав Южного управленческого округа входит 14 муниципальных образований.