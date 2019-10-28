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Главе района в Челябинской области предъявили обвинение в мошенничестве

По версии следствия, Виталий Гайсин в 2018 году предоставил недостоверные сведения о своих жилищных условиях, в результате чего незаконно получил из бюджета более 1,1 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 28 октября. /ТАСС/. Следственные органы Следственного комитета России по Челябинской области предъявили главе Нагайбакского района Виталию Гайсину обвинение в мошенничестве при получении более 1,1 млн рублей в качестве субсидии. Об этом журналистам сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК России.

Ранее со ссылкой на пресс-центр областной прокуратуры сообщалось, что Гайсин стал подозреваемым по уголовному делу о мошенничестве при получении выплат, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.

"Гайсину предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159.2 ("Мошенничество при получении выплат") УК РФ. Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, Гайсин в 2018 году, не имея прав на получение государственной субсидии в рамках программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы", предоставил недостоверные сведения о своих жилищных условиях. В результате он незаконно получил из бюджета более 1,1 млн рублей.

Гайсин 12 ноября 2015 года был избран главой Нагайбакского района.

Теги
РоссияЧелябинская область
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