Теплоснабжение жителей Североуральска восстановили после аварии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Авария на газопроводе в Североуральске Свердловской области устранена, теплоснабжение жителей городского округа восстановлено, сообщил в понедельник департамент информационной политики региона.

Газопровод был поврежден вечером 27 октября лесовозом. В результате происшествия без газа остались более 37 тыс. человек в Североуральске и поселках Черемухово, Калья, Третий Северный. Всего без теплоснабжения остались жители 2 825 жилых домов.

"Авария на газопроводе в Североуральске устранена, котельные возобновили работу, системы запущены, тепло возвращается в дома потребителей. К 14:00 системы отопления в жилфонде и социальных учреждениях округа заработают в штатном режиме. Подача газа в жилой фонд продлится несколько дольше - от одного до трех дней, так как понадобится тотальная продувка сетей", - говорится в сообщении департамента.

Глава Североуральского городского округа Василий Матюшенко уточнил корреспонденту ТАСС, что сварочные работы на газопроводе уже завершены. "В первую очередь газ будет подан на промышленные предприятия и котельные, после чего начнется процесс восстановления газоснабжения жилых домов. <…> К операции по восстановлению газоснабжения жилых домов готовы присоединиться бригады АО "ГАЗЭКС" из соседних городов, они переведены в режим повышенной готовности. Перед запуском газа потребуется провести контрольные опрессовки всех распределительных газопроводов, провести их продувку для удаления газовоздушной смеси и убедиться в безопасной подаче газа", - сообщили в пресс-службе АО "ГАЗЭКС". Там добавили, что расследованием происшествия занимается специальная.