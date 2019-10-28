Артиллеристы на Урале отработали уничтожение целей, обнаруженных с помощью беспилотников

ТАСС, 28 октября. Артиллеристы самоходного полка и расчеты реактивных систем залпового огня "Град" танковой дивизии Центрального военного округа отработали уничтожение одиночных маневренных и групповых целей в ходе учений на полигоне в Челябинской области, сообщила в понедельник пресс-служба округа.

"Артиллеристам были приданы расчеты беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10" <…> Ведение воздушной разведки позволило выявить цели и передать их координаты на командный пункт артиллерии. После подтверждения мест расположения объектов, назначенных к уничтожению, расчеты самоходных гаубиц 2С3 "Акация" уничтожили позиции пусковых установок и отсекли пути отступления условного противника", - говорится в сообщении пресс-службы.

Живая сила условного противника была уничтожена последующим огневым налетом расчетов "Градов".

В пресс-службе добавили, что перед выполнением основной задачи учений специалисты отработали ведение инженерной разведки и организацию устойчивой связи в сложной обстановке. Прибыв в район выполнения учебно-боевого задания, военнослужащие подготовили и замаскировали основные и запасные огневые позиции.

Всего к учению было привлечено более 500 военнослужащих и свыше 120 единиц вооружения и транспорта обеспечения.