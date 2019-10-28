Уральский школьник установил рекорд, запомнив более 13 тыс. знаков числа Пи после запятой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Ученик специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета Денис Бабушкин попал в Книгу Рекордов России, запомнив и назвав по памяти 13202 знака числа Пи после запятой, сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

"Денис установил рекорд России по запоминанию, благодаря воспроизведению по памяти самого большого количества знаков числа Пи. На процесс подготовки ушел год тренировок по различным методикам запоминания", - рассказали в пресс-службе.

В университете уточнили, что для подтверждения рекорда в специальной аудитории число фиксировалось на досках по 1100 цифр на каждой. Всего лицеисту удалось написать 13202 знака за 6 часов 20 минут.

"После завершения эксперты и юристы оформили протокол, комиссия Книги рекордов России проверила доказательную базу и вынесла положительное решение об установлении достижения", - добавили в пресс-службе.

Мировой рекорд по запоминанию числа Пи с результатом в 70 тыс. знаков принадлежит индийцу Раджвиру Мине. Он установил его в 2015 году.