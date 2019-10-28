Фестиваль молодежной журналистики в Екатеринбурге соберет участников из 105 городов России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Фестиваль молодежной журналистики Time Code, финал которого состоится 2 ноября в Екатеринбурге, соберет участников из 105 городов России. Об этом сообщила в понедельник на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС журналистам руководитель оргкомитета фестиваля Ирина Росинская.

"В этом году мы получили работы из 105 городов Российской Федерации. До конкурсной программы дошли 800 работ. На первом этапе часть работ отсеивается по разным причинам - несоответствие номинации, технические моменты. Участники фестиваля к нам приедут из самых разных городов России - Санкт-Петербурга, Новосибирска, Москвы, Петрозаводска, Самары и других", - сказала Росинская.

По ее словам, финал фестиваля традиционно проходит в формате большого мастер-класса, на котором выступают известные представители медиасферы. "В этом году мы пригласили одного из лучших интервьюеров - это Ирина Шихман, которая расскажет о всех секретах интервью, также будет журналист, фотограф-репортер, ведущий блога о путешествиях Александр Федоров. Александр Кортич (художник и писатель, ведущий дизайнер Первого канала - прим. ТАСС) прочитает авторскую лекцию о возможностях текста", - добавила Росинская.

Фестиваль Time Code вошел в перечень мероприятий Министерства образования РФ. Как отметила Росинская, имена победителей школьной лиги в течение 10 дней после подведения итогов вносятся в национальный госреестр одаренных детей. "С этого момента к этим ребятам будет повышенное внимание со стороны государства: они приглашаются на специальные профильные смены в образовательные центры страны, в частности в "Сириус". Студенты могут претендовать на стипендию президента РФ, как одаренные молодые люди <…> наши победители имеют право победу в конкурсе предъявить как часть творческого конкурса при поступлении на факультет журналистики Уральского федерального университета", - подчеркнула руководитель оргкомитета фестиваля.

Time Code проводят в Екатеринбурге с 2011 года. За 9 лет в фестивале приняло участие 2500 конкурсантов из разных городов России. Возраст участников от 14 до 23 лет. В программе фестиваля девять номинаций и две лиги: школьная и студенческая.

За годы существования спикерами TIME CODE стали 55 журналистов, блогеров, фотографов, сценаристов и писателей. В этом году конкурс проводится по пяти направлениям: "Молодежное издание", "Текст", "Фото", "Видео", "Новые медиа". Каждое из них включает одну или несколько номинаций.