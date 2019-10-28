Выставка работ Леонардо да Винчи станет главным культурным событием ИННОПРОМа-2020

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Италия как страна-партнер XI Международной промышленной выставки ИННОПРОМ, которая пройдет в Екатеринбурге с 7 по 10 июля 2020 года, планирует организовать в городе масштабную культурную программу, сообщил в понедельник департамент информационной политики Свердловской области.

"Ядром событий, несомненно, будет выставка работ Леонардо да Винчи. Мы также хотим сделать мероприятия на открытых площадках, чтобы вовлечь в них как можно больше зрителей. На улицах Екатеринбурга будут играть маленькие городские оркестры. Мы планируем провести выставку индустриального дизайна, совместные концерты музыкантов и исполнителей Италии и Екатеринбурга", - цитирует департамент главу итальянского банка "Интеза", руководство которого выступит одним из организаторов участия Италии в работе выставки.

Также итальянская сторона готова включить в культурную программу ИННОПРОМа фестивали итальянского кино и национальной кухни, уточнили в департаменте.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 2009 года и собирает до 50 тыс. посетителей из 90 стран мира. Последние пять лет странами-партнерами выставки выступали Индия, Япония, Южная Корея и Турция. За годы работы на ИННОПРОМе были заключены сотни соглашений на общую сумму порядка 8,5 млрд евро.