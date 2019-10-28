Югра планирует нарастить дефицит бюджета в 2020 году в 1,7 раза

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 октября. /ТАСС/. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на заседании в понедельник одобрило проект бюджета региона на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Согласно документу, дефицит бюджета в следующем году ожидается на уровне 35,9 млрд рублей, сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.

Согласно информации на сайте думы Югры, доходы бюджета региона в 2019 году утверждены в размере 237,7 млрд рублей, расходы - 258,1 млрд рублей, дефицит - 20,4 млрд рублей.

"Распоряжение о бюджете Ханты-Мансийского автономного округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов приняли сегодня, 28 октября, члены окружного правительства. <…> Таким образом, прогнозируется, что в 2020 году доходы бюджета превысят 212,9 млрд рублей, в 2021 году - 219,2 млрд, а в 2022 году - 224,2 млрд рублей. <…> Расходы на 2020 год прогнозируются в 248,8 млрд рублей, на 2021 год - 248,6 млрд рублей, а на 2022 год - 253,7 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Как поясняется в проекте закона, опубликованном на сайте правительства Югры, дефицит бюджета региона в 2020 году предполагается установить на уровне 35,9 млрд рублей, в 2021 году - 29,4 млрд рублей, а в 2022 году - 29,6 млрд рублей. Таким образом, в 2020 году дефицит бюджета вырастет более чем в 1,7 раза по сравнению с 2019 годом.

По словам губернатора Югры Натальи Комаровой, которые приводят в сообщении регионального департамента, приоритетами бюджета на ближайшие годы станет реализация нацпроектов. На эти цели ежегодно предусмотрено свыше 26 млрд рублей. В частности, средства планируется направить на обеспечение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей от 1,5 года до 3 лет, создание для них дополнительно более 3,8 тыс. мест в новых детских садах, подготовку высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров, оснащение оборудованием, музыкальными инструментами и учебной литературой детских музыкальных школ.

Планируется, что проект бюджета будет рассмотрен думой Югры на заседании 19 ноября.