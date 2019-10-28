В Курганской области планируют производить препарат от язвы на замену зарубежным аналогам

КУРГАН, 28 октября. /ТАСС/. Курганская фармацевтическая компания "Велфарм" планирует наладить выпуск противоязвенного препарата из фармсубстанции собственного производства. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда развития промышленности.

Фармацевтическая субстанция "Висмута трикалия дицитрата" входит в список стратегически важных лекарственных средств. На ее основе планируется выпускать препарат "Витридинол", используемое для лечения язвы желудка и обострений хронического гастрита. На российском рынке доля иностранных аналогичных препаратов сейчас составляет 86%, но реализация проекта нового импортозамещающего производства может снизить этот показатель примерно до 45% к 2024 году.

"Фармацевтическая компания "Велфарм" подписала договор займа с федеральным Фондом развития промышленности. Курганское предприятие с привлечением льготного займа ФРП объемом 172 млн рублей планирует наладить выпуск противоязвенного препарата из фармсубстанции собственного производства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у действующего вещества российского препарата более выраженное бактериостатическое действие, а также в пять раз меньше тяжелых примесных металлов и в 20 раз меньше провоцирующих злокачественные новообразования нитрат-ионов, чем в зарубежных аналогах. "Велфарм" планирует купить современное оборудование для разработки нового продукта, проведения испытаний субстанции и готового лекарства. Общая стоимость производственного проекта оценивается в 215 млн рублей.

"Наш проект является разработкой Института химии твердого тела и механохимии Сибирского отделения Российской академии наук. <…> Его реализация позволит рассматривать полученные в будущем субстанции на основе висмутовых соединений, а также лекарственные средства на их основе, как высоколиквидный продукт, который будет способен заменить импортную продукцию на фармацевтическом рынке России и иметь высокий экспортный потенциал", - отметила учредитель компании "Велфарм" Людмила Щербакова.

Сейчас компания производит 81 препарат, до конца года планирует увеличить это число до 100. Программа Фонда развития промышленности "Проекты развития" направлена на развитие импортозамещения, высокотехнологического экспорта и производства конкурентной продукции.