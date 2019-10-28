Тюменские прокуроры проверят соблюдение правил продажи рыбы после вспышки гаффской болезни

Гаффскую болезнь в деревне Ачиры Тобольского района Тюменской области выявили 22 октября. В данный момент известно о десятерых госпитализированных, двое из которых находятся в реанимации, в сознании. Предположительно, причиной болезни стало употребление в пищу рыбы, которую местные жители выловили в озере. По данным Роспотребнадзора, токсин накопился в рыбе из-за попадания в воду речного и болотного хвоща.

ТЮМЕНЬ, 28 октября. /ТАСС/. Межрайонный прокурор Тобольска Тюменской области после обнаружения в деревне Ачиры гаффской болезни организовал на территории всего района рейды по всем торговым точкам. Сотрудники правоохранительных органов проверят у продавцов наличие ветеринарных свидетельств и маркировку товара, в случаи их отсутствия продукция будет изыматься и уничтожатся, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе межрайонной прокуратуры.

"В связи с обнаружением в деревне Ачиры Тюменской области гаффской болезни, тобольский межрайонный прокурор Валерий Пушкарев принял решение о проведении на территории района рейдовых мероприятий, в ходе которых сотрудники правоохранительных органов, проверят все торговые точки с целью выявления нарушений правил продажи рыбной продукции. Под особым контролем места несанкционированной торговли. В частности, будет обращаться внимание на наличие у продавцов всех разрешительных документов, в том числе, подтверждающих сроки и место вылова, если дело касается непереработанного карася, обязательно наличие и ветеринарного свидетельства, а на переработанную продукцию должны быть декларации и маркировка с исчерпывающей информации о товаре. На наличие данных документов стоит обращать внимание и самим покупателям", - сообщили в ведомстве.

В Тюменской области 25 октября был введен запрет на вылов рыбы и использование воды в хозяйственно-бытовых целях из озера Андреевское рядом с деревней Ачиры. По последним данным регионального управления Роспотребнадзора, взятые пробы земли, а также воды из реки Алымки, соответствуют нормам.

Гаффская болезнь - остропротекающее заболевание, спорадически возникающее среди хищных рыб, некоторых плотоядных животных и птиц, питающихся больной рыбой. Зараженная рыба является токсичной для людей, однако сама болезнь не передается от человека к человеку, и заболевшие не представляют опасности для окружающих. В течение трех суток у заразившихся наблюдаются признаки пищевого отравления, затем начинаются судороги, могут отказать внутренние органы. В 1-2% случаев заболевание оканчивается смертью.