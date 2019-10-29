Самолет авиакомпании "Ямал" столкнулся с птицей при посадке в Новом Уренгое

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Ямал" столкнулся с птицей при посадке в аэропорту в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика.

"29 октября при выполнении рейса ЛА-90 на воздушном судне Sukhoi Superjet по маршруту Москва (Домодедово) - Новый Уренгой после посадки в аэропорту назначения на пробеге по ВПП произошло столкновение воздушного судна с птицей. Воздушное судно отстранено от дальнейших полетов", -сообщили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, на борту находились 73 пассажира и четыре члена экипажа, никто из них не пострадал. В настоящее время назначена комиссия по расследованию авиационного события.

Авиакомпания "Ямал" - основной перевозчик в ЯНАО, выполняет регулярные и чартерные рейсы по городам России и в другие страны. Парк авиакомпании состоит большей частью из самолетов Sukhoi Superjet 100, Airbus A320-200, 321, а также Canadair CL-600.