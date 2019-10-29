Суд отказал "Юган-Юнион кард" в удовлетворении кассации на отказ в банкротстве Utair

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в Тюмени оставил кассацию "Юган-Юнион кард" на решение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) об отказе ввести процедуру наблюдения в отношении авиакомпании Utair без удовлетворения. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Арбитражный суда Западно-Сибирского округа.

Четыре контрагента Utair - "Юган-Юнион кард", "Гидпромэнергострой", "Интер" и "Флеш лайт капитал" - 19 и 20 марта подали иски о банкротстве авиакомпании на общую сумму около 1,5 млн рублей. Арбитражный суд ХМАО 11 июня отказал "Флеш лайт капитал" во введении наблюдения в отношении перевозчика в связи с уплатой им долга. 22 июля суд отказал также "Юган-Юнион кард" во введении наблюдения и оставил иск компании без рассмотрения. 5 сентября Восьмой арбитражный апелляционный суд отклонил апелляцию "Юган-Юнион кард". 1 августа "Юган-Юнион кард" подал повторный иск о банкротстве авиакомпании, его рассмотрение суд отложил до вынесения решений по искам "Гидпромэнергострой" и "Интер".

"Суд оставил решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе авиакомпании поясняли, что из-за минимального размера задолженности риск начала процедуры банкротства отсутствует. Также там добавили, что для авиакомпании не составляет трудности выплатить сумму долга, но "справедливость такого решения является предметом арбитражного разбирательства".

Иск о банкротстве Utair 14 августа подал банк "Русь", сумма его требований составляет 4,9 млн рублей, а в конце сентября МТС-банк, входящий в синдикат из 11 банков - кредиторов авиакомпании, объявил о намерении обратиться в суд с заявлением о признании банкротства Utair.

Ситуация в Utair

Utair - четвертая по величине авиакомпания России, в 2018 году перевезла более 7,9 млн человек. По итогам прошлого года ее чистый убыток составил почти 22 млрд рублей против 2,43 млрд чистой прибыли годом ранее.

Сейчас компания испытывает финансовые трудности. В 2015 году она перевела все свои долги в два синдицированных кредита: на 18,9 млрд рублей с погашением в 2022 году и на 23,7 млрд с погашением в 2027 году. Сейчас объем задолженности по первому кредиту снижен до 15,4 млрд рублей. Кроме того, Utair привлекла кредит Сбербанка на 17,4 млрд рублей с погашением в 2020 году.

В декабре 2018 года Utair не смогла заплатить проценты в размере 1 млрд рублей по кредиту на 15,4 млрд. В начале февраля "дочка" авиаперевозчика "Финанс-авиа" допустила техдефолт по одному из выпусков облигаций на 187 млн рублей, но позже выплатила купон. Впоследствии авиакомпания просила кредиторов списать 31,4 млрд рублей долга, но это предложение не устроило банки. Кроме того, в середине апреля "Финанс-авиа" предложила держателям облигаций авиакомпании отложить выплаты основной части долга по ценным бумагам на тот же срок - 35 лет.