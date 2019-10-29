СК в Челябинской области проверяет обстоятельства смерти 9-месячного ребенка

ЧЕЛЯБИНСК, 29 октября. /ТАСС/. Следственные органы Следственного комитета РФ по Челябинской области проводят проверку по факту смерти 9-месячного мальчика, в ходе которой будет проверена информация о том, что он якобы умер от голода, оставшись без присмотра. Об этом журналистам сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК России.

"Днем 25 октября 2019 года в квартире одного из домов города Златоуста обнаружено тело 9-месячного мальчика. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе будет проверена информация, размещенная в СМИ, о том, что ребенок несколько дней находился в квартире без присмотра матери", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе проверки также будет дана уголовно-правовая оценка действиям работников социальных служб и органов опеки.