В Свердловской области восстановили электроснабжение, нарушенное из-за непогоды

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Электроснабжение в Свердловской области, где из-за сильного ветра и дождя без электричества остались около 25 тыс. человек, восстановлено в полном объеме. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального ГУ МЧС.

"Электроснабжение потребителей, нарушенное из-за непогоды, восстановлено в полном объеме. Социально-значимые объекты под отключение электроэнергии не попали", - говорится в сообщении.

В работах по восстановлению электроснабжения были задействованы 150 человек и 40 единиц техники.

По данным МЧС, 29 октября в регионе ожидают очень сильный снег и метели, порывы ветра будут достигать 25 м/с.