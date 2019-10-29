Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Свердловской области восстановили электроснабжение, нарушенное из-за непогоды

Без электричества оставались около 25 тыс. человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Электроснабжение в Свердловской области, где из-за сильного ветра и дождя без электричества остались около 25 тыс. человек, восстановлено в полном объеме. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального ГУ МЧС.

"Электроснабжение потребителей, нарушенное из-за непогоды, восстановлено в полном объеме. Социально-значимые объекты под отключение электроэнергии не попали", - говорится в сообщении.

В работах по восстановлению электроснабжения были задействованы 150 человек и 40 единиц техники.

По данным МЧС, 29 октября в регионе ожидают очень сильный снег и метели, порывы ветра будут достигать 25 м/с.

Теги
РоссияСвердловская область
Реклама на ТАСС
СК в Челябинской области проверяет обстоятельства смерти 9-месячного ребенка
По информации СМИ, мальчик несколько дней находился в квартире без присмотра матери
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС