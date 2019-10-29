Первый в России крупный район, спроектированный в цифре, создадут в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Новый район Екатеринбурга ВИЗ Правобережный станет первым крупнейшим районом в России, полностью спроектированным в цифровом формате с использованием CIM-модели. Об этом сообщил во вторник ТАСС замглавы Минстроя РФ Дмитрий Волков на VI Международном форуме высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia.

CIM - City Information Model, или информационная цифровая модель местности, актуальна как на этапе разработки генплана, так и на этапе мониторинга его развития, управления и принятия решений.

"Екатеринбург собирается сделать CIM-модель - цифровую модель местности одной из площадок - ВИЗ Правобережный. Это уже реализовывалось, но в таком масштабе, когда регион задумывает сделать это на огромной территории, ключевой для города, таких примеров я еще не знаю", - сказал Волков.

По словам министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаила Волкова, градостроительная сфера уходит от аналогового проектирования в цифровое. "ВИЗ Правобережный - совершенно нетронутая площадка в Екатеринбурге. Она находится близко от центра и в замечательном природном окружении. Мы планируем ее начать проектировать именно в цифровом варианте с применением CIM-технологий", - пояснил он журналистам.

Новый район расположится в границах улиц Татищева - Юрия Исламова - Металлургов - набережной Верх-Исетского пруда. Общая площадь освоения составит 500 га, значительная часть его территории отведена под жилую застройку. Уже утвержден проект планировки района с зелеными зонами, общественными пространствами, социальными учреждениями. Набережная Верх-Исетского пруда, рядом с которым появится новый район, станет дополнительным центром развития города, объединив административный, деловой, финансовый, культурный, спортивный потенциал.

100+ Forum Russia - международный конгресс и выставка профессиональной направленности, посвященные проектированию, строительству, финансированию и эксплуатации высотных и уникальных сооружений любого назначения. Целью мероприятия является продвижение отечественных предприятий, обладающих уникальными высотными компетенциями, актуализация и мониторинг внедрения дорожной карты по развитию высотного и уникального строительства в РФ.