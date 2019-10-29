Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Первый в России крупный район, спроектированный в цифре, создадут в Екатеринбурге

Планируется сделать CIM-модель района ВИЗ Правобережный

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Новый район Екатеринбурга ВИЗ Правобережный станет первым крупнейшим районом в России, полностью спроектированным в цифровом формате с использованием CIM-модели. Об этом сообщил во вторник ТАСС замглавы Минстроя РФ Дмитрий Волков на VI Международном форуме высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia.

CIM - City Information Model, или информационная цифровая модель местности, актуальна как на этапе разработки генплана, так и на этапе мониторинга его развития, управления и принятия решений.

"Екатеринбург собирается сделать CIM-модель - цифровую модель местности одной из площадок - ВИЗ Правобережный. Это уже реализовывалось, но в таком масштабе, когда регион задумывает сделать это на огромной территории, ключевой для города, таких примеров я еще не знаю", - сказал Волков.

По словам министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаила Волкова, градостроительная сфера уходит от аналогового проектирования в цифровое. "ВИЗ Правобережный - совершенно нетронутая площадка в Екатеринбурге. Она находится близко от центра и в замечательном природном окружении. Мы планируем ее начать проектировать именно в цифровом варианте с применением CIM-технологий", - пояснил он журналистам.

Новый район расположится в границах улиц Татищева - Юрия Исламова - Металлургов - набережной Верх-Исетского пруда. Общая площадь освоения составит 500 га, значительная часть его территории отведена под жилую застройку. Уже утвержден проект планировки района с зелеными зонами, общественными пространствами, социальными учреждениями. Набережная Верх-Исетского пруда, рядом с которым появится новый район, станет дополнительным центром развития города, объединив административный, деловой, финансовый, культурный, спортивный потенциал.

100+ Forum Russia - международный конгресс и выставка профессиональной направленности, посвященные проектированию, строительству, финансированию и эксплуатации высотных и уникальных сооружений любого назначения. Целью мероприятия является продвижение отечественных предприятий, обладающих уникальными высотными компетенциями, актуализация и мониторинг внедрения дорожной карты по развитию высотного и уникального строительства в РФ.

Теги
РоссияСвердловская область
Реклама на ТАСС
Транспортная прокуратура проверит инцидент с самолетом "Ямала", в который врезалась птица
Воздушное судно в результате столкновения получило повреждения носовой части и подлежит ремонту
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС