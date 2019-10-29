В МЧС предупредили о мокром снеге и порывах ветра до 32 м/с в регионах Урала и Сибири

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. МЧС предупредило о возможности возникновения чрезвычайных ситуаций на транспорте и в сфере ЖКХ в Сибири и на Урале из-за ожидаемого во вторник ухудшения погоды - усиления ветра до 32 метров в секунду и мокрого снега. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

"По данным Гидрометцентра России и Центра "Антистихия", 29 октября существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с затруднениями в работе всех видов транспорта, нарушением работы объектов энергетики, связи и ЖКХ, жизнеобеспечения населения на территории Сибирского и Уральского федеральных округов. Источник ЧС: осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные, отложение мокрого снега, гололедные явления, усиление ветра до 15-20 м/с, местами порывы до 28 м/с, по Алтайскому краю и Республике Алтай - до 32 м/с", - сообщили в ведомстве.

Опасные погодные условия, как уточнили в пресс-службе, могут наблюдаться в Республике Алтай и Хакасии, Алтайском и Красноярском краях, Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях.

В связи с этим в МЧС рекомендуют выполнять общие меры безопасного поведения. Находясь дома, закрыть окна, на улице не приближаться к деревьям и к сооружениям повышенного риска. По возможности стоит ограничить выезд на личном автотранспорте.