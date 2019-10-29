Транспортная прокуратура проверит инцидент с самолетом "Ямала", в который врезалась птица

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Транспортная прокуратура по УФО начала проверку по факту столкновения самолета авиакомпании "Ямал" с птицей при посадке в аэропорту Нового Уренгоя (Ямало-Ненецкий автономный округ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства во вторник.

29 октября при выполнении рейса ЛА-90 на воздушном судне Sukhoi Superjet по маршруту Москва (Домодедово) - Новый Уренгой после посадки в аэропорту назначения на пробеге по ВПП произошло столкновение воздушного судна с птицей.

"По данному факту организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов и о защите прав потребителей", - сказали в пресс-службе.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика, судно в результате столкновения получило повреждения носовой части и подлежит ремонту. Самолет отстранен от полетов.

Авиакомпания "Ямал" - основной перевозчик в ЯНАО, выполняет регулярные и чартерные рейсы по городам России и в другие страны. Парк авиакомпании состоит большей частью из самолетов Sukhoi Superjet 100, Airbus A320-200, 321, а также Canadair CL-600.