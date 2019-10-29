Установлена личность подозреваемого в убийстве двух женщин и ребенка на Ямале в 2000 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Расследование двух уголовных дел, возбужденных в 2000 году по факту убийств двух женщин и шестилетнего ребенка, возобновлено в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Личность подозреваемого установлена, сообщили журналистам в пресс-службе регионального следственного управления СК России во вторник.

По версии следствия, в июле 2000 года в городе Надыме в квартире обнаружены тела женщины 1972 года рождения и ее шестилетнего сына со следами насильственной смерти. Спустя несколько месяцев - в октябре 2000 года - в другой квартире при схожих обстоятельствах обнаружено тело еще одной молодой женщины. Расследование уголовных дел было приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего к привлечению в качестве обвиняемого.

"Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу возобновлено расследование двух уголовных дел, возбужденных в 2000 году по факту убийств двух женщин и шестилетнего ребенка, по признакам преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц")", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, следственно-оперативная группа установила, что преступником оказался бывший житель ямальского города Надыма 1978 года рождения.

"В настоящее время мужчина доставлен на территорию Ямало-Ненецкого автономного округа для проведения следственных действий. С учетом добытых по делу доказательств, злоумышленник признает свою вину и сотрудничает со следствием. Расследование уголовных дел продолжается", - добавили в ведомстве.