Работы по строительству моста через реку Пур на Ямале выполнены наполовину

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Работы по строительству моста через реку Пур в Ямало-Ненецком автономном округе выполнены почти на 50%. Об этом ТАСС во вторник сообщил гендиректор строящей объект компании "Мостострой 11" Николай Руссу.

Мост обеспечит круглогодичное сообщение с Большой землей для жителей поселка Уренгой, Тазовского и Красноселькупского районов ЯНАО. Здесь проживают порядка 20 тыс. человек. Проект включен в схему территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа и находится под контролем администрации президента РФ как социально значимый проект.

"Почти 50% [работ по строительству моста через реку Пур завершено]", - сказал Руссу в кулуарах международного форума высотного строительства 100+ Forum Russia.

Проект предусматривает строительство автомобильной дороги Коротчаево - Уренгой протяженностью 2,72 км, в том числе моста через реку Пур длиной 1,02 км. Кроме того, планируется монтаж системы весогабаритного контроля на левом берегу реки и обустройство пункта взимания платы с грузовых автомобилей. Общая сумма финансирования строительства составит 9,6 млрд рублей, из которых большую часть предоставит Газпромбанк.

100+ Forum Russia - международный конгресс и выставка, посвященные проектированию, строительству, финансированию и эксплуатации высотных и уникальных сооружений любого назначения.