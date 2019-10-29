Всю тюменскую рыбу без ветсвидетельств и маркировки уничтожат из-за гаффской болезни

ТЮМЕНЬ, 29 октября. /ТАСС/. Рыбу, которая реализуется в Тюменской области без необходимой маркировки и документации, будут изымать из продажи и уничтожать. Это связано с гаффской болезнью, выявленной в деревне Ачиры, сообщил во вторник начальник регионального управления ветеринарии Вадим Шульц.

"Оборудование которым располагают лаборатории при продовольственных рынках не способно выявить токсин, вызывающий гаффскую болезнь. Для этого проводятся более глубокие исследования. Решено, что вся рыбная продукция без ветеринарных свидетельств, а также необходимой маркировки, и другой сопроводительной и разрешительной документации, будет изыматься с торговых точек, и отправляться для уничтожения на Ишимский ветсанутильзавод. Предприятие является подведомственным областному департаменту агропромышленного комплекса, но, думаю, мы сегодня уже найдем с властями понимание, так как это единственное предприятие в регионе, где имеются все необходимые условия", - сказал Шульц на совещании в областном управлении Роспотребнадзора с участием представителей предприятий торговли.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо подчеркнула, что токсин в зараженной рыбе не поддается уничтожению даже при термической обработке. "Опасна как вяленая, копченая, сушеная, так и вареная рыба. Жителям деревни Ачир, которые знают, что имеют у себя непроверенную рыбу, рекомендовано ее уничтожить. Одновременно с этим на территории Тюменской области до конца этой недели начнутся ведомственные рейды по местам несанкционированной торговли", - пояснила Шарухо.

Гаффскую болезнь в деревне Ачиры Тобольского района Тюменской области выявили 22 октября. В данный момент госпитализированными остаются семь человек, трое выписаны, двое находятся в реанимации. Предположительно, причиной болезни стало употребление в пищу рыбы, которую местные жители выловили в озере. По данным Роспотребнадзора, токсин накопился в рыбе из-за попадания в воду речного и болотного хвоща.

26 октября оперативный штаб, созданный в связи с ситуацией в деревне Ачиры Тюменской области, принял решение запретить несанкционированную торговлю рыбой на всей территории региона. Днем ранее был введен запрет на вылов рыбы и использование воды в хозяйственно-бытовых целях из озера Андреевское.