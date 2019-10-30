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Энергоблок с реактором БН-800 Белоярской АЭС отключили на плановый ремонт

Реактор БН-600 продолжит работу на номинальном уровне мощности

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 октября. /ТАСС/. Энергоблок № 4 Белоярской атомной станции, которая находится в Свердловской области, отключен от сети в связи с плановым ремонтом. Об этом в среду сообщили в пресс-службе станции.

Энергоблок № 4 с реактором БН-800 с жидкометаллическим теплоносителем, натрием, начал работать в конце 2015 года.

"Все по плану, энергоблок № 4 отключен. Идут работы согласно остановочному графику и графику планового ремонта", - сказали в пресс-службе.

Энергоблок № 3 с реактором БН-600 продолжит работу на номинальном уровне мощности.

Белоярская АЭС начала работать в апреле 1964 года. Ее первые энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 были окончательно остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года). Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах.

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РоссияСвердловская область
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