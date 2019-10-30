В Курганской области осудили виновника пожара, где погибли трое детей

ТАСС, 30 октября. Юргамышский районный суд Курганской области вынес приговор местному жителю, который обвинялся в нарушении пожарной безопасности при проведении ремонта, в результате чего 29 января в пожаре погибли женщина и трое детей, сообщили журналистам в пресс-службе региональной прокуратуры.

Утром 29 января в частном доме в селе Горохово Юргамышского района в результате пожара погибли женщина и трое детей. "В Юргамышском районном суде вынесен приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в нарушении требований пожарной безопасности при выполнении ремонтных работ в жилом доме в селе Горохово Юргамышского района, в результате чего в период в указанном доме произошло возгорание, повлекшее смерть женщины 1981 года рождения и ее троих малолетних детей", - говорится в сообщении. 39-летний подсудимый вину в совершении преступления признал, по его ходатайству уголовное дело рассмотрено в особом порядке принятия судебного решения. С учетом всех обстоятельств дела и личности осужденного ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии-поселении.

В конце января 2019 года в Юргамышском районе произошло в селах Раздольное и Горохово произошли пожары, в результате которых погибли шестеро детей. Прокуратура региона провела проверку, после нее были уволены девять должностных лиц как районного, так и регионального уровня - сотрудники районной больницы, комплексного центра социального обслуживания, комиссии по делам несовершеннолетних, социальной защиты и здравоохранения.