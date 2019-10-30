Летевший в Новый Уренгой самолет сел в Ноябрьске из-за сильного ветра

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 октября. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Руслайн", совершавший рейс из Екатеринбурга в Новый Уренгой (Ямало-Ненецкий автономный округ), вынужденно приземлился в аэропорту Ноябрьска из-за сильного ветра в пункте назначения, сообщили ТАСС в аэропорту Нового Ургенгоя в среду.

По данным синоптиков, на Ямале 30 октября прогнозируются неблагоприятные погодные условия: небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах метель, ветер до 17 м/с.

"Самолет авиакомпании "Руслайн", совершавший рейс из Екатеринбурга в Новый Уренгой, был вынужден провести посадку в аэропорту Ноябрьска из-за сильного ветра", - сказали в аэропорту, отметив, что прибытие борта в Новый Уренгой ожидается в 13:00 (11:00 мск).

По данным онлайн-табло аэропорта Нового Уренгоя, этот же самолет должен вылететь в Екатеринбург в 13:40 (11:40 мск).