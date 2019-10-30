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Из тюменской поликлиники эвакуировали 250 человек

Причиной эвакуации стала бесхозная сумка, оставленная у входа

ТЮМЕНЬ, 30 октября. /ТАСС/. Оставленная на входе сумка в тюменской поликлинике № 8 спровоцировала срочную эвакуацию 250 человек. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

"Около 08:00 мск на пульт МЧС Тюменской области поступило сообщение о подозрительном предмете в поликлинике № 8 Тюмени. На месте работали четыре человека и одна единица техники, сразу же были эвакуированы 250 человек: пациенты и персонал медучреждения", - сказали в пресс-службе.

В областном управлении МВД ТАСС рассказали, что причиной срочной эвакуации стала бесхозная сумка, оставленная у входа внутри поликлиники. "В ходе обследования опасных предметов в медицинском учреждении установлено не было", - сказал собеседник из УМВД Тюменской области.

Медицинское учреждение в данный момент работает в плановом режиме.

Теги
РоссияТюменская область
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