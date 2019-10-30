Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Взрыв газа произошел в котельной на Ямале

В результате происшествия никто не пострадал

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 октября. /ТАСС/. Взрыв газа произошел в котельной строительного магазина в Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ). В результате происшествия никто не пострадал, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по ЯНАО в среду.

"Сегодня около 14:00 (12:00 мск) в городе Ноябрьске на территории промзоны произошел взрыв природного газа на котельной без последующего возгорания. Общая площадь котельной 24 кв. метра, она принадлежит одному из строительных магазинов города", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что, по предварительным данным, в результате взрыва никто не пострадал. В данный момент сотрудники МЧС специализированной пожарно-спасательной части разбирают завалы. "На момент ЧП весь персонал был на улице. На месте работает дознаватель МЧС для выяснения обстоятельств", - добавили в пресс-службе.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
Реклама на ТАСС
Глава Минстроя призвал регламентировать передачу квартир дольщикам
Владимир Якушев отметил, что дольщики приходят на получении квартир с адвокатами, которые указывают на недоделки, в результате застройщики вкладывают в проекты "чуть ли не столько же, сколько уже вложили"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС