Экс-глава курганского УФСИН получил 5,5 года колонии по обвинению в коррупции

ТАСС, 30 октября. Курганский городской суд признал виновным бывшего руководителя УФСИН Курганской области Ильгиза Ильясова в коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями, ему назначено наказание в виде пяти лет и шести месяцев колонии общего режима, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"По совокупности преступлений назначено наказание в виде 5 лет и 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно хозяйственных функций, на срок два года", - сказал собеседник агентства.

Гособвинение просило суд назначить семь лет колонии и штраф в размере 2 млн рублей бывшему главе Курганского ФСИН Ильгизу Ильясову с лишением права занимать должности на государственной службе на 5 лет и лишением специального звания полковника внутренней службы.

Ильясов признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 3 ст. 285 ("Злоупотребление должностными полномочиями"), ч. 1 и 2 ст. 290 ("Получение взятки").

По данным следствия, Ильясов присвоил более 13 млн рублей бюджетных средств, выделенных на строительство жилого дома для сотрудников ФСИН в селе Иковка Кетовского района Курганской области в 2012 году. Вместе с гендиректором подрядчика ООО "Промнефтестрой" Сергеем Двойниковым начальник УФСИН сфальсифицировал документы о стоимости работ и затраченных материалов. Аналогичные незаконные действия были совершены Ильясовым в 2015-2016 годах при строительстве СИЗО-1 в Кургане.

Кроме того, при строительстве собственного дома он незаконно использовал труд заключенных. Один из них сбежал, при этом Ильясов вынудил подчиненных оформить этот инцидент как побег из колонии. 20 ноября 2018 года Курганский горсуд приговорил Сергея Двойникова, который заключил досудебное соглашение со следствием, к трем годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве и пособничестве в растрате.