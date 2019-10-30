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Суд в Челябинске оставил под стражей челябинского депутата, обвиняемого в убийстве жены

По версии следствия, Азат Зарипов в ночь на 21 августа во время бытовой ссоры с женой выстрелил в нее из охотничьего ружья

ЧЕЛЯБИНСК, 30 октября. /ТАСС/. Апелляционная инстанция Челябинского областного суда оставила без изменения меру пресечения в виде содержания под стражей до 21 января обвиняемому в убийстве жены депутату Локомотивного городского округа Азату Зарипову. Об этом журналистам сообщили в суде.

Депутат пытался оспорить решение Карталинского городского суда, который 18 октября продлил ему на три месяца меру пресечения в виде содержания под стражей - до 21 января.

"Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке материал досудебного производства в отношении Азата Зарипова, оставил без изменения постановление", - говорится в сообщении пресс-службы областного суда.

По версии следствия, депутат в ночь на 21 августа во время бытовой ссоры с женой выстрелил в нее из охотничьего ружья. Женщина погибла. После этого было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Зарипов является членом "Единой России". В партии заявили, что приостановят его членство на время следствия.

Теги
РоссияЧелябинская область
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