Зарубежные эксперты-культурологи расскажут об искусстве на форуме Уральской биеннале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 октября. /ТАСС/. Форум "Индустриальность и культура: Почему мы не верим в креативную экономику?", ставший частью пятой Уральской биеннале, примет в Екатеринбурге зарубежных специалистов в сфере культуры. Они обсудят с российскими коллегами отношения между современным искусством и городом: создание креативных кластеров, поддержку культурных проектов бизнесом, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе форума.

"Мы привозим ключевых спикеров российской культурной индустрии и много зарубежных гостей. Хотим узнать их мнения по вопросам [культуры и индустрии], как-то немножко заразиться воодушевлением и какие-то конкретные, практические вещи услышать, например, что такое индустриальное биеннале по всему миру, как работают креативные кластеры и взаимодействуют с городом, правительством, бизнесом", - сказали в пресс-службе.

Форум пройдет с 30 октября по 1 ноября на площадке кинотеатра "Колизей". Открытие состоялось в среду утром.

"[Форум] - это не просто глобальный эксперимент, когда искусство работает с индустриальными промышленными пространствами, это какой-то большой сценарий и возможность поговорить о культуре как индустрии. О том, каким образом, власть, бизнес разговаривают о культуре, объединяются для поддержки культурных проектов", - сказала на открывающей пленарной сессии художественный руководитель Уральской индустриальной биеннале Алиса Прудникова.

Уральская индустриальная биеннале современного искусства - один из крупнейших в России международных проектов в этой области. Ее организатором с 2010 года является Государственный центр современного искусства (ГЦСИ) в составе музейно-выставочного центра РОСИЗО. Постоянная тема проекта - индустриальная специфика Урала.

Пятая биеннале проходит с 11 сентября по 1 декабря 2019 года, ее темой стало "Бессмертие". Проект выставки представлен на площадках действующего Оптико-механическом заводе (входит в корпорацию Ростех) и кинотеатра "Колизей". Предыдущая биеннале состоялась в 2017 году в бывшем здании Уральского приборостроительного завода. Тема форума четвертой биеннале - "Культура как предприятие".