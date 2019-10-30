"Битва роботов" собрала команды из России и Казахстана на площадке WorldSkills Hi-Tech

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 октября. /ТАСС/. Участниками международной "Битвы роботов 2019" на площадке WorldSkills Hi-Tech, которая проходит в Екатеринбурге, стали восемь команд из России и Казахстана. Об этом на площадке чемпионата сообщил ТАСС главный режиссер "Битвы роботов" Сергей Кошков.

"В этом году участвует 8 команд. Из Свердловской области нет ни одной команды, что очень печально для нас, так как нам бы хотелось, чтобы города, которые нас принимают - поддерживали наше движение и старались в нем участвовать. У нас уже есть и Пермь, и Санкт-Петербург, и Москва, и Казань, и так далее. Из Казахстана нынче одна команда приехала", - сказал Кошков, отметив, что чемпионат старается расширять географию с каждым годом.

Основной задачей проекта, по словам режиссера, является популяризация робототехники в стране. Сама битва похожа на "бокс, но только среди роботов", на сцене установлен специальный стеклянный ринг. Команды собирают роботов различных конструкций, но весом не более 110 кг и без использования в качестве "орудия" огня, огнестрельной техники, запрещается использование двигателей внутреннего сгорания.

"Робот считается проигравшим, если он обездвижен, оружие вышло из строя. Была ситуация в прошлом году, когда робот загорелся, но мы все потушили, экстренно приняли меры и ничего страшного не случилось, никаких трагедий. Мы очень четко держим руку на пульсе и соблюдаем все эти параметры", - добавил собеседник агентства. Победитель битвы получает главный кубок и чек на сумму 150 тысяч рублей.

С 28 октября по 1 ноября в Екатеринбурге проходят соревнования профессионального мастерства среди сотрудников промпредприятий - VI Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills (Hi-Tech). Он проходит при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, правительства Свердловской области, АНО "Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов", ведущих российских корпораций и предприятий.