В Югре ограничено движение по переправе, связывающей два поселка с крупными городами

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 октября. /ТАСС/. Движение по переправе, связывающей два поселка Лямина и Сытомино в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре с другими муниципалитетами региона, ограничено в Сургутском районе. Об этом сообщил в среду глава Сургутского района Андрей Трубецкой в своем аккаунте в социальной сети "ВКонтакте".

Поселки Лямина и Сытомино располагаются в Сургутском районе возле реки Лямин. Добраться до них можно только через переправу. В каждом поселении проживает чуть более тысячи человек.

"С 13:00 до 14:00 будет открыта переправа для проезда легкового транспорта. Грузовики пустят на переправу через 7-10 дней. Это нужно для того, чтобы "устоялся лед", - написал Трубецкой.

В начале ноябре 2018 года во время ледостава переправа через реку Лямин вышла из строя. Из-за ледяного покрова понтон увело, и он оказался разведен. В результате жители поселений около недели были отрезаны от внешнего мира.