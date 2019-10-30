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"Единая Россия" приостановила членство обвиняемого в мошенничестве челябинского чиновника

По версии следствия, глава Нагайбакского района Виталий Гайсин незаконно получил из бюджета более 1,1 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 30 октября. /ТАСС/. Президиум челябинского областного политсовета "Единой России" в среду приостановил членство в партии главы Нагайбакского района Виталия Гайсина, которому предъявлено обвинение в мошенничестве при получении более 1,1 млн рублей в качестве субсидии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного отделения партии.

"В связи с возбуждением уголовного дела в отношении секретаря Нагайбакского местного отделения партии "Единая Россия" Виталия Гайсина его членство в партии приостановлено. <…> Соответствующее решение было принято на заседании президиума регионального политсовета, которое состоялось 30 октября", - сказала собеседница агентства.

Пресс-служба СУ СК РФ по региону ранее сообщила, что Гайсину предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ ("Мошенничество при получении выплат").

По версии следствия, в 2018 году он, не имея прав на получение государственной субсидии в рамках программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы", предоставил недостоверные сведения о своих жилищных условиях. В результате он незаконно получил из бюджета более 1,1 млн рублей.

Гайсин занимает должность главы Нагайбакского района с ноября 2015 года.

Теги
РоссияЧелябинская область
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