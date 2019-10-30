На Ямале завершилось строительство подстанций для электроснабжения нефтегазовых промыслов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 октября. /ТАСС/. Строительство трех подстанций для электроснабжения нефтегазовых промыслов и трубопровода "Заполярье - Пурпе" завершено в Ямало-Ненецком автономного округе. Общая стоимость работ составила 22,2 млрд рублей, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (ОАО "ФСК ЕЭС"), которая выполняла роботы по строительству подстанций.

"Россети ФСК ЕЭС (ПАО "ФСК ЕЭС") завершила строительство трех новых центров питания в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Финальным этапом стала постановка под рабочее напряжение оборудования подстанции "Славянская" в Пуровском районе. Вместе с подстанциями "Ермак" и "Исконная" энергосистема региона получила 505 МВА трансформаторной мощности. Общая стоимость работ составила 22,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, подстанции "Ерамак" и "Исконная" начали работать в 2018 году. Оба энергообъекта оснащены современным силовым оборудованием российского производства, автоматизированными системами управления и коммерческого учета электроэнергии. Подстанция "Славянская" находится за Северным полярным кругом в труднодоступной местности. Необходимые материалы и оборудование для строительства доставлялись зимними и при помощи грузоподъемного вертолета Ми-26. "Строительство подстанции "Славянская" было завершено в срок, в работу она была введена в октябре этого года", - уточнили ТАСС в пресс-службе.

"Пуск новых центров питания позволил снять проблему дефицита мощности Уренгойского энергорайона ЯНАО, обеспечить электроэнергией нефтегазовые промыслы ПАО "НК "Роснефть" (Русское месторождение), ПАО "Газпром" (Заполярное месторождение) и ПАО "ЛУКОЙЛ" (Пякяхинское месторождение). Подстанции "Ермак" и "Славянская" обеспечили возможность выдачи электрической мощности для энергоснабжения объектов ПАО "Транснефть", ООО "Лукойл-Западная Сибирь", ООО "Газпром энерго", АО "Тюменнефтегаз". Также повышена надежность электроснабжения бытовых и социальных объектов Пуровского района ЯНАО и неофициальной "газовой столицы" России - города Нового Уренгоя, где проживает порядка 170 тыс. человек", - уточнили в пресс-службе.

ОАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (ОАО "ФСК ЕЭС") создано в соответствии с программой реформирования электроэнергетики РФ по управлению ЕНЭС с целью ее сохранения и развития. Протяженность линий электропередач ФСК ЕЭС превышает 134 тыс. км, в зоне обслуживания компании находятся 919 подстанций.