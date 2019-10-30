На международном конгрессе в Тюмени пройдут тренинги для врачей

ТЮМЕНЬ, 30 октября. /ТАСС/. Тренинги и мастер-классы для врачей пройдут в рамках научно-образовательного форума "Человек и лекарство. Урал-2019", который продлится в Тюмени до 5 ноября. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Тюменского государственного медицинского университета (Тюменского ГМУ), который является организатором мероприятия.

"Конгресс будет работать по 5 ноября на площадках медицинских и образовательных учреждений Тюмени, в частности, в ходе форума пройдут мастер-классы и тренинги для врачей", - сказали в пресс-службе, отметив, что к участию приглашены специалисты из разных городов России, а также ближнего и дальнего зарубежья.

В программу конгресса также включены конференции, симпозиумы, круглые столы и деловые игры на самые разные темы, в том числе, большой раздел посвящен управленческим вопросам и внедрению технологий бережливого производства в медицине. "Секций очень много, они разнообразные, касаются абсолютно всех разделов медицины: это и организация здравоохранения, и общественное здоровье, все секции по внутренней медицине, педиатрии так далее. Мы постарались сделать такую программу, которая была бы интересна для практического здравоохранения", - отметила ректор Тюменского ГМУ, академик РАН Ирина Медведева.

Также в рамках конгресса проходит конкурс научных работ молодых ученых. Как рассказала ректор Уральского медицинского университета Ольга Ковтун, в нем приняли участие студенты, ординаторы и аспиранты медицинских вузов УФО. "Молодое поколение сразу откликается на все креативные направления биомедицине. Время одиночек-исследователей закончилось. Нужно командами достигать больших результатов. Молодые обучаются и проектному управлению, и от постановки задачи пытаются дойти до конечного результата. Мы это очень приветствуем", - сказала она.

Конгресс проходит под патронажем аппарата полномочного представителя президента в УФО, правительства Тюменской области и регионального департамента здравоохранения.