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Спектакль по пьесе "Горка" Житковского впервые покажут в Югре

Премьера состоится 15 ноября на сцене Городского драматического театра Нижневартовска

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 октября. /ТАСС/. Городской драматический театр Нижневартовска 15 ноября представит премьеру спектакля по пьесе "Горка" Алексея Житковского, созданного в ходе четвертого сезона социального проекта "Арт-лаборатория". Это будет первый показ в Югре спектакля по лучшей пьесе 2018 года по версии объединенного конкурса современной драматургии "Кульминация", сообщила ТАСС специалист по связям с общественностью театра Марина Репик.

"15 ноября Городской драматический театр Нижневартовска покажет премьеру спектакля по пьесе драматурга из Нижневартовска Алексея Житковского "Горка", которая в 2018 году была признана лучшей в стране по версии объединенного конкурса современной драматургии "Кульминация". Это спектакль о Нижневартовске в Нижневартовске. При этом это первый показ данной пьесы в Югре. Так получилось, что ранее ее ставили только за пределами автономного округа", - сказала Репик.

По ее словам, "Горка" - смешной и одновременно драматичный рассказ о юной воспитательнице детского сада. Она попадает в ситуацию, когда с одной стороны на нее давит заведующая с необходимостью ставить новогодний утренник, который обязан стать шедевром, и требует построить горку. "С другой стороны, именно в этот момент вечером за воспитанником неожиданно не приходят родители и он остается один в группе. Она отводит его к себе домой, где он живет у нее несколько дней, за которые она успевает полюбить его как сына, и тут за ним приходят родственники. Успешно разрешается и ситуация с горкой, которая в начале воспитательнице кажется очень страшной, в финале ее с удовольствием строят родители", - рассказала собеседница агентства.

В спектакле используются мультимедийные технологии, добавила она.

Спектакль идет 1 час 10 минут без антракта, имеет возрастной ценз "18+", поскольку в постановке присутствует ненормативная лексика. "Зал нашего театра рассчитан на 150 мест. Ожидаем, что 15 ноября, в день премьеры все места будут выкуплены, поскольку жители спрашивают, интересуются спектаклем", - резюмировала она, добавив, что зрители также смогут увидеть спектакль 16 ноября и в новогодние праздники.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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