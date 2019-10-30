В Екатеринбурге на выставке представили личные документы репрессированных

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 октября. /ТАСС/. Выставка "Другая жизнь советских людей" открылась в Екатеринбурге в День памяти жертв политических репрессий, на ней представлены документы репрессированных, сообщила ТАСС главный научный сотрудник отдела истории Свердловского областного краеведческого музея Любовь Двинских.

"Обратите внимание на эти открытки, их делал заключенный Петр Афанасьев. Он своим детям делал открытки сам, сам рисовал, сам писал тексты. Семнадцать вот таких открыток у нас в музее есть, это наш уникальный комплекс памяти, они представлены только сегодня, больше мы их не покажем, представлены впервые", - сказала Двинских. Она отметила, что Афанасьев был арестован в 1937 году, затем отправлен в ссылку, а в 1956 году был реабилитирован.

На выставке также представлена записная книжка режиссера Свердловского театра оперы и балета Виктора Королькова. По словам Двинских, он вел дневник на протяжении 12 лет заключения. Корольков получил 8 лет заключения, 5 лет ссылки, которая затем превратилась в бессрочную, в заключении находился с 1942 года по 1957-й, затем был реабилитирован.

Документ о расстреле 88 человек, среди которых был один из основателей екатеринбургского зоопарка Валерий Шлезигер, также представлен на выставке. На стеллаже есть несколько бумаг, посвященных Шлезигеру, его фотографии, рабочее удостоверение, протокол обыска, уточнила научный сотрудник. Документа о реабилитации в деле Шлезигера представлено не было.

"Конечно, Урал - это место и откуда репрессировали, и куда репрессировали. В общем-то репрессии начинаются не в 1937-38-м, а в 1917-м: закончилась октябрьская революция, и начинается эпоха репрессий", - сказала Двинских.

День памяти жертв политических репрессий в России официально отмечается с 1991 года 30 октября. В этот день и накануне в стране проходят акции и церемонии, призванные почтить и сохранить память о жертвах репрессий, напомнить молодым поколениям о трагических страницах истории ХХ века.