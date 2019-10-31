Прокуратура внесла представление главе Верхнего Уфалея за нарушение прав семей с детьми

ТАСС, 31 октября. Прокуратура в Челябинской области внесла представление главе города Верхний Уфалей, где сотрудники социальных служб угрожали жителям аварийного дома забрать детей в том случае, если они не найдут себе другое жилье. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Установлено, что специалистами управления социальной защиты населения Верхнеуфалейского городского округа семьям с несовершеннолетними детьми, проживающим в многоквартирном жилом доме по ул. Ленина, 12а, вручались уведомления с требованиями переезда в иной жилой фонд. Фактически - под угрозой отобрать детей. На что законные основания отсутствуют. <…> Прокуратурой области внесено представление главе Верхнего Уфалея по факту нарушения прав семей с несовершеннолетними детьми", - говорится в сообщении.

Прокуратура также отмечает, что власти города заблаговременно не обследовали жилищно-бытовые условия семей с несовершеннолетними детьми в аварийном доме, не защитили их жилищные права.

Ранее власти Верхнего Уфалея заявили, что никаких угроз жильцам аварийного дома со стороны социальных служб не было.

По данным пресс-службы губернатора области, на реконструкцию дома из областного бюджета выделят 45,1 млн рублей. Из них 12,1 млн рублей предназначены на ремонт квартир, общих коридоров и подъездов, а также на проведение микологического обследования дома; 33 млн рублей - на покупку квартир для маневренного фонда, где разместят жителей на время проведения работ.