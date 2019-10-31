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Свердловская область рассчитывает принять Всемирный день городов в 2024 году

Глава региона Евгений Куйвашев выразил надежду, что правительство России одобрит это стремление

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Власти Свердловской области рассчитывают принять Всемирный день городов в 2024 году в Екатеринбурге. Об этом написал губернатор области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram в четверг.

"Надеюсь, правительство России одобрит наше стремление принять Всемирный день городов в 2024 году. К этому времени, я уверен, Екатеринбург и вся Свердловская область преобразятся", - написал глава региона.

По его словам, возможность проведения масштабных мероприятий на свердловских площадках неоднократно обсуждалась с ООН.

"Сотрудничество с Организацией Объединенных Наций в Свердловской области имеют достаточно длительные корни. И мы, безусловно, неоднократно обсуждали возможность проведения мероприятия на площадке Екатеринбурга и на встрече с генеральным секретарем, и с коллегами с Российского общества. Мы с удовольствием воспринимаем тот опыт, который реализуется в других городах и странах, и, конечно же, для нас очень важно общение, обмен информацией, рассмотрение и применение лучших практик, мировых практик на территории Свердловской области", - сказал Куйвашев журналистам по итогам пленарного заседания Всемирного дня городов, который проходит в четверг в Екатеринбурге на площадке МВЦ "Екатеринбург ЭКСПО".

Всемирный день городов ООН-Хабитат в 2019 году проходит в Екатеринбурге 31 октября. Такое решение было принято в марте 2019 года. Праздник отмечается с 2014 года. Соответствующую резолюцию утвердила Генассамблея ООН в 2013 году. В предыдущие годы главные события проходили в Шанхае, Милане, Кито и Ливерпуле.

Теги
Куйвашев, Евгений ВладимировичРоссияСвердловская область
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