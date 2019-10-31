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Число очагов бешенства в Тюменской области вдвое превысило прошлогодние показатели

Заболевание выявлено в 15 населенных пунктах

ТЮМЕНЬ, 31 октября. /ТАСС/. Количество очагов бешенства в Тюменской области уже превысило прошлогодние показатели в два раза. Опасное для людей и животных заболевание выявлено в 15 населенных пунктах, сообщил в четверг ТАСС начальник отдела противоэпизоотических и специальных ветеринарных мероприятий регионального управления ветеринарии Сергей Палагин.

"На сегодняшний день в Тюменской области выявлен 21 очаг бешенства, в 15 населенных пунктах, что уже превышает показатели прошлого года в два раза, причины пока неизвестны. (В 2018 году было выявлено 9 очагов бешенства - прим. ТАСС). Последний случай произошел в деревне Чумашкина Абатского района. На территории личного-подсобного хозяйства домашний пес задавил зашедшую лису, у которой по отобранным пробам подтвердилось бешенство, все домашние животные в тот же день были привиты, пострадавших среди населения нет", - сказал Палагин.

Собеседник уточнил ТАСС, что карантин в отношении населенных пунктов, где выявлено бешенство, вводится на два месяца. С целью сдерживания популяции диких животных ответственные службы начинают их отстрел, а ветеринары совершают подворовой обход.

"Одновременно с поиском больных животных проводится вакцинация домашних, так как в случае их заболевания необратимый процесс начинается в течение 48 часов. На данный момент в регионе с диагнозом "бешенство" выявлено 15 лис, 5 домашних собак и 1 енотовидная собака", - сказал Палагин.

Самая крупная вспышка бешенства в Тюменской области была зафиксирована пять - семь лет назад. Тогда в регионе было зафиксировано около 120 очагов опасного заболевания.

Теги
РоссияТюменская область
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