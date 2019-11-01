Жителя Челябинской области осудили за ложное сообщение о готовящемся теракте

ТАСС, 1 ноября. Суд в Челябинской области признал жителя Еманжелинского района виновным в том, что он в июле сообщил в экстренные службы заведомо ложную информацию о бомбе на территории детского дома. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 1 месяц в колонии строгого режима, сообщила журналистам пресс-служба Управления ФСБ России по региону.

"Приговором Еманжелинского городского суда к 3 годам 1 месяцу лишения свободы по ч. 2 ст. 207 ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма") УК РФ приговорен житель Еманжелинского района, сообщивший в июле 2019 года в дежурно-диспетчерскую службу Еманжелинска о заложенном взрывном устройстве в детском доме "Надежда" поселка Зауральский, - говорится в сообщении. Осужденный ранее привлекался за кражу, разбой и угон автомобиля. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима".

Уточняется, что личность звонившего была установлена сотрудниками УФСБ по Челябинской области, он был задержан в результате совместных оперативно-разыскных мероприятий регионального ГУ МВД и Росгвардии.