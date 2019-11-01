Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Челябинский губернатор предложил члена общественной палаты на должность омбудсмена

Кандидатуру Антона Шарпилова сперва рассмотрит комитет по законодательству, затем ее вынесут на рассмотрение депутатского корпуса

ЧЕЛЯБИНСК, 1 ноября. /ТАСС/. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил члена областной общественной палаты Антона Шарпилова на освободившуюся в сентябре должность уполномоченного по правам человека в регионе. Об этом Текслер написал в пятницу во "Вконтакте".

26 сентября депутаты Законодательного собрания Челябинской области на заседании приняли отставку уполномоченного по правам человека в регионе Маргариты Павловой, которая была наделена полномочиями члена Совета Федерации.

"Вношу кандидатуру Антона Шарпилова на должность уполномоченного по правам человека. Несмотря на молодость, у него большой опыт общественной работы. Антон Юрьевич - член общественной палаты области, председатель регионального отделения Поискового движения России, возглавляет Областной центр дополнительного образования детей, где много и успешно работает с подрастающим поколением. Вижу в нем нацеленность на результат, искреннее желание помогать людям, защищать их интересы. Как раз в таких ребятах, молодых и инициативных, Челябинская область сейчас очень нуждается", - говорится в сообщении.

В пресс-службе областного Заксобрания ТАСС сообщили, что кандидатуру сперва рассмотрит комитет по законодательству, затем ее вынесут на рассмотрение депутатского корпуса. На это есть два месяца с момента отставки предыдущего омбудсмена.

По данным из открытых источников, Шарпилов родился в 1988 году в Челябинске. Окончил Челябинский энергетический колледж имени Кирова, затем Челябинскую государственную аграрную академию, служил в спецназе ВМФ России. Член общественной палаты Челябинской области, занимает ряд общественных должностей.

Теги
РоссияТекслер, Алексей ЛеонидовичЧелябинская область
Реклама на ТАСС
Один человек погиб в ДТП с грузовиком в Челябинской области
Три человека, в том числе ребенок, госпитализированы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС