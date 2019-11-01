Челябинский губернатор предложил члена общественной палаты на должность омбудсмена

ЧЕЛЯБИНСК, 1 ноября. /ТАСС/. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил члена областной общественной палаты Антона Шарпилова на освободившуюся в сентябре должность уполномоченного по правам человека в регионе. Об этом Текслер написал в пятницу во "Вконтакте".

26 сентября депутаты Законодательного собрания Челябинской области на заседании приняли отставку уполномоченного по правам человека в регионе Маргариты Павловой, которая была наделена полномочиями члена Совета Федерации.

"Вношу кандидатуру Антона Шарпилова на должность уполномоченного по правам человека. Несмотря на молодость, у него большой опыт общественной работы. Антон Юрьевич - член общественной палаты области, председатель регионального отделения Поискового движения России, возглавляет Областной центр дополнительного образования детей, где много и успешно работает с подрастающим поколением. Вижу в нем нацеленность на результат, искреннее желание помогать людям, защищать их интересы. Как раз в таких ребятах, молодых и инициативных, Челябинская область сейчас очень нуждается", - говорится в сообщении.

В пресс-службе областного Заксобрания ТАСС сообщили, что кандидатуру сперва рассмотрит комитет по законодательству, затем ее вынесут на рассмотрение депутатского корпуса. На это есть два месяца с момента отставки предыдущего омбудсмена.

По данным из открытых источников, Шарпилов родился в 1988 году в Челябинске. Окончил Челябинский энергетический колледж имени Кирова, затем Челябинскую государственную аграрную академию, служил в спецназе ВМФ России. Член общественной палаты Челябинской области, занимает ряд общественных должностей.