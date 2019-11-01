Общественники из Югры посетят госпитализированных после стрельбы в Забайкалье солдат

25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял военнослужащих своей войсковой части, в результате два офицера и шесть его сослуживцев погибли, еще двое находятся в тяжелом состоянии. Подозреваемый был задержан в тот же день. В Минобороны сообщали, что военнослужащий устроил стрельбу, по предварительным данным, на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". 28 октября военные следователи предъявили Шамсутдинову обвинение в убийстве двух или более лиц.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 ноября. /ТАСС/. Представители организации солдатских матерей Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) и администрации региона планируют выехать в воинскую часть в Забайкальском крае, где в результате стрельбы погибли восемь человек. В части служат 26 солдат-срочников из Югры, семь из которых после трагедии были госпитализированы, сообщила в пятницу ТАСС председатель окружной общественной организации солдатских матерей и семей погибших защитников отечества Югры Ирина Браун.

"Я совместно с представителями нашей организации (региональной окружной общественной организации солдатских матерей и семей погибших защитников отечества - прим. ТАСС) и администрации Югры планируем выехать в воинскую часть в Забайкалье, где произошли трагические события. <…> После стрельбы семь призывников из ХМАО попали в госпиталь с различными заболеваниями, поскольку трагедия произошла на их глазах", - сказала Браун.

По ее словам, всего в воинской части, где произошла трагедия, служат 26 солдат-срочников, призванных в 2019 году из ХМАО. "Мы хотим туда выехать и на месте все выяснить состояние данных госпитализированных. Возможно, им потребуются лекарства или какая-то иная помощь", - сообщила собеседница агентства.

Она уточнила, что часть, где произошла трагедия, расформировывается, поэтому также делегация планирует обсудить с руководством возможность перевода солдат-срочников из ХМАО на службу поближе к Югре. "Поскольку часть расформировывают, то мы хотим, чтобы наших 26 ребят перевели служить поближе к Югре. Чтобы они были все вместе в другой части", - пояснила Браун.

Она добавила, что солдаты-срочники из ХМАО на дедовщину в части не жаловались.