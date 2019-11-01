Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Расследование стрельбы в воинской части в Забайкалье

Общественники из Югры посетят госпитализированных после стрельбы в Забайкалье солдат

В воинской части, где в результате стрельбы погибли восемь человек, служат 26 срочников из ХМАО

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 ноября. /ТАСС/. Представители организации солдатских матерей Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) и администрации региона планируют выехать в воинскую часть в Забайкальском крае, где в результате стрельбы погибли восемь человек. В части служат 26 солдат-срочников из Югры, семь из которых после трагедии были госпитализированы, сообщила в пятницу ТАСС председатель окружной общественной организации солдатских матерей и семей погибших защитников отечества Югры Ирина Браун.

25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял военнослужащих своей войсковой части, в результате два офицера и шесть его сослуживцев погибли, еще двое находятся в тяжелом состоянии. Подозреваемый был задержан в тот же день. В Минобороны сообщали, что военнослужащий устроил стрельбу, по предварительным данным, на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". 28 октября военные следователи предъявили Шамсутдинову обвинение в убийстве двух или более лиц.

На эту тему
Стрельба в воинской части в Забайкалье. Главное

"Я совместно с представителями нашей организации (региональной окружной общественной организации солдатских матерей и семей погибших защитников отечества - прим. ТАСС) и администрации Югры планируем выехать в воинскую часть в Забайкалье, где произошли трагические события. <…> После стрельбы семь призывников из ХМАО попали в госпиталь с различными заболеваниями, поскольку трагедия произошла на их глазах", - сказала Браун.

По ее словам, всего в воинской части, где произошла трагедия, служат 26 солдат-срочников, призванных в 2019 году из ХМАО. "Мы хотим туда выехать и на месте все выяснить состояние данных госпитализированных. Возможно, им потребуются лекарства или какая-то иная помощь", - сообщила собеседница агентства.

Она уточнила, что часть, где произошла трагедия, расформировывается, поэтому также делегация планирует обсудить с руководством возможность перевода солдат-срочников из ХМАО на службу поближе к Югре. "Поскольку часть расформировывают, то мы хотим, чтобы наших 26 ребят перевели служить поближе к Югре. Чтобы они были все вместе в другой части", - пояснила Браун.

Она добавила, что солдаты-срочники из ХМАО на дедовщину в части не жаловались.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округРасследование стрельбы в воинской части в Забайкалье
Реклама на ТАСС
Один человек погиб в ДТП с грузовиком в Челябинской области
Три человека, в том числе ребенок, госпитализированы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС