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Все челябинские образовательные учреждения проверят после убийства ребенка в Нарьян-Маре

Соответствующее поручение дал губернатор Алексей Текслер

ЧЕЛЯБИНСК, 1 ноября. /ТАСС/. Власти Челябинской области проверят безопасность в образовательных учреждениях после убийства ребенка в детсаду в Нарьян-Маре (Ненецкий автономный округ). Соответствующее поручение профильным министерствам дал губернатор региона Алексей Текслер, сообщила его пресс-служба.

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"Министерствам образования и общественной безопасности, главам муниципальных образований поручаю провести тщательный аудит этой сферы, выявить как недочеты, так и лучшие практики, выработать рекомендации по обеспечению должного уровня безопасности детей, представить их мне в кратчайшие сроки и далее безотлагательно внедрять под самым строгим контролем. Также я попрошу органы внутренних дел подключиться к этой работе", - цитирует Текслера пресс-служба.

В Нарьян-Маре мужчина в четверг проник на территорию детского сада "Сказка" и ударил ножом шестилетнего ребенка, который скончался на месте. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Кроме того, следователи возбудили дела о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в отношении должностных лиц и частного охранного предприятия, не обеспечивших безопасность детей.

Теги
РоссияТекслер, Алексей ЛеонидовичЧелябинская область
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