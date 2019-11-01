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Вода в реке в тюменской деревне, где выявили гаффскую болезнь, соответствует нормативам

Сейчас госпитализированными остаются семь человек

ТЮМЕНЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Санитарные врачи провели анализ воды в реке Алымка, протекающей по территории тюменской деревни Ачиры, где ранее была зафиксирована вспышка гаффской болезни. Показатели соответствуют нормативным, сообщила в пятницу журналистам глава управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо.

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"Результаты проведенных исследований рыбы (карась), воды из источника водоснабжения (скважина) из реки Алымка, почвы, придонного грунта и речной растительности на микробиологические, вирусологические, химические, паразитологические, токсикологические, радиологические исследования соответствуют нормативным требованиям", - сказала она.

Гаффскую болезнь в деревне Ачиры Тобольского района Тюменской области выявили 22 октября. В данный момент госпитализированными остаются семь человек, трое выписаны, двое находятся в реанимации. Предположительно, причиной болезни стало употребление в пищу рыбы, которую местные жители выловили в озере. По данным Роспотребнадзора, токсин накопился в рыбе из-за попадания в воду речного и болотного хвоща.

26 октября оперативный штаб, созданный в связи с ситуацией в деревне Ачиры Тюменской области, принял решение запретить несанкционированную торговлю рыбой на всей территории региона. Днем ранее был введен запрет на вылов рыбы и использование воды в хозяйственно-бытовых целях из озера Андреевское.

Теги
РоссияТюменская область
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