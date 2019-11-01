Следователи проверяют информацию об избиении инвалида на Ямале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) проверит информацию об избиении инвалида подростком в Надымском районе. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК России в пятницу.

"Следственным отделом по городу Надым следственного управления Следственного комитета РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу начата доследственная проверка по выявленному в сети интернет видео, на котором один юноша избивает инвалида, а второй снимает происходящее на видеокамеру. Следственным управлением инициирован вопрос перед прокуратурой о передаче всех имеющихся в органах полиции материалов по данному факту в следственный отдел по городу Надым. В настоящее время следствие проводит необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. В ходе проверки также будет дана оценка действиям лиц, распространившим видео в сети интернет", - говорится в сообщении.

По предварительным данным следствия, инцидент произошел в городе Надыме. Личности участников происшествия установлены. Юноша, который наносил удары 18-летнему жителю города, является несовершеннолетним.

Как уточнили в ведомстве, по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.