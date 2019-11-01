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Врачи не нашли токсин у жителей тюменской деревни, где обнаружили гаффскую болезнь

Редкую болезнь в деревне Ачиры выявили 22 октября, в больнице остаются два человека

ТЮМЕНЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Врачи провели осмотр всех жителей деревни Ачиры Тюменской области, где была обнаружена редкая гаффская болезнь. По результатам обследования токсина болезни у жителей не выявлено, сообщила в пятницу журналистам заведующая токсикологическим отделением областной клинической больницы № 1 Ирина Чайковская.

Гаффскую болезнь в деревне Ачиры Тобольского района Тюменской области выявили 22 октября. В больнице, в реанимации остаются двое человек, восемь выписаны. Предположительно, причиной болезни стало употребление в пищу рыбы, которую местные жители выловили в озере. По данным Роспотребнадзора, токсин накопился в рыбе из-за попадания в воду речного и болотного хвоща.

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"25 октября все жители были осмотрены, у всех были взяты анализы, по результатам обследования ни у кого больше токсина гаффской болезни не выявлено", - сказала Чайковская.

Оперативный штаб, созданный в связи с ситуацией в деревне Ачиры, 26 октября принял решение запретить несанкционированную торговлю рыбой на всей территории региона. Днем ранее был введен запрет на вылов рыбы и использование воды в хозяйственно-бытовых целях из озера Андреевское.

Гаффская болезнь - остропротекающее заболевание, спорадически возникающее среди хищных рыб, некоторых плотоядных животных и птиц, питающихся больной рыбой. Зараженная рыба является токсичной для людей, однако сама болезнь не передается от человека к человеку, и заболевшие не представляют опасности для окружающих. В течение трех суток у заразившихся наблюдаются признаки пищевого отравления, затем начинаются судороги, могут отказать внутренние органы. В 1-2% случаев заболевание оканчивается смертью.

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РоссияТюменская область
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