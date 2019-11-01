На Урале директора турагентства осудили за мошенничество на 5,5 млн рублей

КУРГАН, 1 ноября. /ТАСС/. Директора туристического агентства приговорили к лишению свободы на 4,5 года за мошенничество на общую сумму более 5,5 млн. рублей, в результате ее действий пострадали 56 человек в Курганской области. Об этом сообщила журналистам пресс-служба регионального УМВД России.

"Директор турагентства признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей "Мошенничество" УК РФ, ей назначено наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Продавая туры, женщина не собиралась организовывать отдых туристов. Она показывала клиентам фиктивные документы об оплаченной брони на проживание в отелях и маршрутные квитанции электронных билетов на перелет. По такой схеме директор турагентства работала с августа 2017 по март 2018 года.