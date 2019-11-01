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Сообщившего о минировании самолета в Екатеринбурге взяли под подписку о невыезде

Мужчина объяснил свой поступок желанием помочь опаздывающей на рейс знакомой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Мужчина, сообщивший 31 октября о ложном минировании самолета в екатеринбургском аэропорту Кольцово, находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело, сообщили ТАСС в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по УФО.

"Против него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). Он находится под подпиской о невыезде", - сообщили в пресс-службе.

В транспортной полиции пояснили, что мужчина объяснил свой поступок желанием помочь опаздывающей на рейс знакомой.

В аэропорт Кольцово вечером 31 октября поступило сообщение о якобы минировании самолета авиакомпании Utair, который должен был вылететь в Сургут (Ханты-Мансийский автономный округ). Пресс-служба УФСБ РФ по Свердловской области сообщила, что телефонного хулигана удалось оперативно задержать.

Теги
РоссияСвердловская областьХанты-Мансийский автономный округ
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