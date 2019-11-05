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В Югре возбудили дело по факту мошенничества при долевом строительстве

По данным полиции, ущерб, причиненный гражданам и организациям, превысил 100 млн рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 ноября. /ТАСС/. Полиция в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре возбудила уголовное дело по факту мошенничества руководителем стройфирмы при долевом строительстве домов. Ущерб оценивается в 100 млн рублей, говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте управления МВД по региону.

"Один из руководителей строительной организации совместно с иными заинтересованными лицами привлекал для строительства семи многоквартирных домов в Сургуте денежные средства граждан и организаций путем заключения с ними договоров участия в долевом строительстве. <…> Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье УК РФ "Мошенничество". В результате противоправных действий подозреваемого ущерб, причиненный гражданам и организациям, превысил 100 млн рублей", - говорится в сообщении.

В тексте сообщения указано, что мошенничество осуществлялось с 2015 по 2018 года.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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