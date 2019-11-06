Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Комиссия допустила 15 человек до участия в конкурсе на должность главы Челябинска

Выборы мэра города проводятся из-за отставки в июне 2019 года Владимира Елистратова
Администрация Челябинска Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Администрация Челябинска
© Донат Сорокин/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 6 ноября. /ТАСС/. Комиссия Челябинской городской думы приняла решение допустить до участия в конкурсе по выборам главы города, который состоится 12 ноября, 15 из 16 кандидатов, сообщили ТАСС в пресс-службе гордумы.

Ранее со ссылкой на пресс-службу гордумы сообщалось, что документы на участие в конкурсе подавали 16 кандидатов, все поданные сведения должны быть проверены комиссией. Выборы главы Челябинска проводятся в связи с отставкой в июне 2019 года прежнего руководителя Владимира Елистратова.

"Кандидат Сергей Викторович Любимкин (директор по строительству компании "Электростройсервис" - прим. ТАСС) написал заявление в технический секретариат об отзыве своих документов и отказался от участия в конкурсе. Документы остальных 15 человек проверены, все 15 допущены до участия в конкурсе", - сказала собеседница агентства.

В числе заявившихся на участие в конкурсе - инженер-сметчик Александр Агарков; офицер запаса Максим Бакулин; безработный Сергей Ворончихин; безработный Сергей Губанов; директор Красноармейского дома-интерната для престарелых и инвалидов "Березки" Виталий Евгеньев; безработная Ирина Зезюкова; студент Денис Ибрагимов; врио главы города Наталья Котова; глава Металлургического района Челябинска Сергей Кочетков; гендиректор НКО "Ассоциация "Челябинский региональный центр общественного контроля в сфере экологии, ЖКХ и транспорта" Игорь Медведев; индивидуальный предприниматель Василий Московец; пенсионер МВД Георгий Невский; независимый эксперт, уполномоченный на проведение антикоррупционной экспертизы Александр Нечепорук; индивидуальный предприниматель Алексей Фомин; гендиректор ООО "Теплогазмонтаж" Ярослав Щербаков.

Челябинск - крупный промышленный город, деловой, научный и культурный центр Челябинской области. Население - 1,192 млн человек.

Теги
РоссияЧелябинская область
Реклама на ТАСС
Суд в Магнитогорске отказался восстановить на работе тренера, уволенную за интимные фото
Фотографии 19-летней давности были размещены в соцсети, по словам Екатерины Конопенко, их сделали в рамках художественного проекта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС