Комиссия допустила 15 человек до участия в конкурсе на должность главы Челябинска

ЧЕЛЯБИНСК, 6 ноября. /ТАСС/. Комиссия Челябинской городской думы приняла решение допустить до участия в конкурсе по выборам главы города, который состоится 12 ноября, 15 из 16 кандидатов, сообщили ТАСС в пресс-службе гордумы.

Ранее со ссылкой на пресс-службу гордумы сообщалось, что документы на участие в конкурсе подавали 16 кандидатов, все поданные сведения должны быть проверены комиссией. Выборы главы Челябинска проводятся в связи с отставкой в июне 2019 года прежнего руководителя Владимира Елистратова.

"Кандидат Сергей Викторович Любимкин (директор по строительству компании "Электростройсервис" - прим. ТАСС) написал заявление в технический секретариат об отзыве своих документов и отказался от участия в конкурсе. Документы остальных 15 человек проверены, все 15 допущены до участия в конкурсе", - сказала собеседница агентства.

В числе заявившихся на участие в конкурсе - инженер-сметчик Александр Агарков; офицер запаса Максим Бакулин; безработный Сергей Ворончихин; безработный Сергей Губанов; директор Красноармейского дома-интерната для престарелых и инвалидов "Березки" Виталий Евгеньев; безработная Ирина Зезюкова; студент Денис Ибрагимов; врио главы города Наталья Котова; глава Металлургического района Челябинска Сергей Кочетков; гендиректор НКО "Ассоциация "Челябинский региональный центр общественного контроля в сфере экологии, ЖКХ и транспорта" Игорь Медведев; индивидуальный предприниматель Василий Московец; пенсионер МВД Георгий Невский; независимый эксперт, уполномоченный на проведение антикоррупционной экспертизы Александр Нечепорук; индивидуальный предприниматель Алексей Фомин; гендиректор ООО "Теплогазмонтаж" Ярослав Щербаков.

Челябинск - крупный промышленный город, деловой, научный и культурный центр Челябинской области. Население - 1,192 млн человек.