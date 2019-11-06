Бомбардировщики Су-34 и Су-24 отработали бомбовые удары на учениях в Курганской области

ТАСС, 6 ноября. Истребители-бомбардировщики Су-34 и фронтовые бомбардировщики Су-24 Центрального военного округа (ЦВО) нанесли бомбовые удары по наземным целям на авиационном полигоне в Курганской области. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы округа.

"Экипажи двух типов самолетов отработали вопросы преодоления системы противовоздушной обороны, применив комплексы радиоэлектронного противодействия, а затем нанесли бомбовые удары по целям, имитирующим военную технику и инженерные укрепления условного противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Су-34 и Су-24 применили по мишеням около 100 авиабомб. Кроме того, летчики провели противоракетное маневрирование и полеты на предельно малых высотах.

Всего в ходе учебно-тренировочных полетов были задействованы около 20 самолетов, а также более 100 человек летного и инженерно-технического состава.

"Анализ данных, полученных средствами объективного контроля, показал стопроцентное поражение всех целей", - добавили в пресс-службе.